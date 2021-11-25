Кулеба. Фото: МИД

https://racurs.ua/n163557-net-sudebnyh-resheniy-v-mid-prognoziruut-snyatie-sankciy-s-chinovnikov-yanukovicha.html

Ракурс

Санкции против чиновников времен беглого президента Виктора Януковича планирует отменить Европейский Союз (ЕС).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз снимает санкции с тех чиновников, в отношении которых нет судебных решений. Об этом он заявил во время брифинга.

Время идет, и действительно относительно тех фигурантов санкционного списка, в отношении которых нет судебных решений, они постепенно из него выпадают, — рассказал Кулеба.



По его словам, «сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее».

Напомним, ранее мы сообщали, что послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке осталось 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.