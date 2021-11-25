Кулеба. Фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n163557-nemaie-sudovyh-rishen-u-mzs-prognozuut-znyattya-sankciy-iz-chynovnykiv-yanukovycha.html

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Санкції проти чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича планує скасувати Європейський Союз (ЄС).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз знімає санкції із тих чиновників, щодо яких немає судових рішень. Про це він заявив під час брифінгу.

Час спливає, і дійсно щодо тих фігурантів санкційного списку, стосовно яких немає судових рішень, вони поступово з нього випадають, — розповів Кулеба.



За його словами, «зараз коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посли Євросоюзу погодились виключити із санкційного списку ЄС міністра доходів та зборів України часів Януковича Олександра Клименка. В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні цього року ЄС уперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.