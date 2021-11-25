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Ракурс
Удостоверения. Фото: СБУ

Фейковые удостоверения ОБСЕ «впаривали» мигрантам мошенники из Киева (ФОТО)

25 ноя 2021, 16:42
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СБУ нейтрализовала транснациональную преступную группировку, которая подделывала удостоверения представителей миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фальшивые документы сбывали мигрантам с Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Удостоверения. Фото: СБУИностранцы использовали «удостоверения» во избежание пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии.

Удостоверения. Фото: СБУПо предварительным данным, за «услугами» к злоумышленникам обращались сотни нелегалов. Из-за получения «дипломатического» иммунитета они планировали незаконно пересекать госграницы разных стран.


Удостоверения. Фото: СБУУстановлено, что в состав группировки входило несколько жителей столицы. Для маскировки противоправной деятельности, они зарегистрировали две общественные организации и создали «ведомственный» сайт, с названиями похожими на официальные обозначения дипломатической миссии. Фейковые удостоверения они продавали за 1,5 тыс. евро за штуку.

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки при передаче иностранцу фальшивого удостоверения. Во время обысков обнаружили компьютеры, телефоны и черновые записи, поддельные удостоверения и печати «общественных организаций».

Источник: Ракурс


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