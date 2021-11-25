Посвідки. Фото: СБУ

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СБУ нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке підробляло посвідчення представників місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Фальшиві документи збували мігрантам з Близького Сходу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Іноземці використовували «посвідки» для уникнення прикордонних та митних процедур під виглядом учасників дипмісії.

За попередніми даними, за «послугами» зловмисників звертались сотні нелегалів. Через отримання «дипломатичного» імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн.

Встановлено, що до складу угруповання входило декілька жителів столиці. Для маскування протиправної діяльності, вони зареєстрували дві громадські організації та створили «відомчий» сайт, із назвами схожими на офіційні позначення дипломатичної місії. Готову підробку, зловмисники продавали за 1,5 тис євро за одну «посвідку».

Правоохоронці затримали у Києві одного з організаторів угруповання під час передачі іноземцю фальшивого посвідчення. Під час обшуків виявили комп’ютери, телефони і чорнові записи, підроблені посвідчення та печатки «громадських організацій».