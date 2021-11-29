Жадан и собаки. Фото: nrcu.gov.ua

https://racurs.ua/n163707-neobychnye-jadan-i-sobaki-rok-gruppa-opublikovala-video-k-liricheskoy-pesne.html

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«Жадан и Собаки», известная украинская группа, выпустила клип на песню «Река». Видео сняли в Старобельске в рамках проекта «Вдохновение востока».

Эта инициатива призвана привлечь внимание к городам на востоке и юге Украины с помощью творчества известных артистов и групп. Премьера клипа прошла на Youtube.

Режиссером проекта стал известный украинский клипмейкер Виктор Придувалов. 13 октября группа «Жадан и Собаки» опубликовала на цифровых музыкальных платформах лирический сингл «Река».

Лидер группы Сергей Жадан не исключает, что вскоре будет издан сборник лирических песен. По его словам, композиция «Река» — это песня о преданности и доверии.

Люди, которые влюбляются, в какой-то момент стоят перед выбором: открыться и решиться на признание своих чувств или все же сдержаться, оставить это в себе и остаться ни с чем. Река — поток любви, нежности, в который мы время от времени вступаем, — рассказал Жадан.

«Жадан и Собаки» хотели сделать песню не похожей на свои другие композиции. Для этого фронтмен группы посещал уроки вокала.

Напомним, в июне «Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили совместную песню «Країна дітей» на слова Сергея Жадана. Композицию посвятили детям Украины и Данилу Дидику — 15-летнему активисту, который умер во время теракта на Марше единства в Харькове в 2015 году.