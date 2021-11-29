Жадан і собаки. Фото: nrcu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163707-nezvychni-jadan-i-sobaky-rok-gurt-opublikuvav-video-do-lirychnoyi-pisni.html

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«Жадан і Собаки», відомий український гурт, випустив кліп на пісню «Ріка». Відео зняли в Старобільську в межах проекту «Натхнення сходу».

Ця ініціатива покликана привернути увагу до міст на сході та півдні України за допомогою творчості відомих артистів та гуртів. Прем'єра кліпу відбулася на Youtube.

Режисером проекту став відомий український кліпмейкер Віктор Придувалов. 13 жовтня група «Жадан і Собаки» опублікувала на цифрових музичних платформах ліричний сингл «Ріка».

Лідер гурту Сергій Жадан не виключає, що невдовзі буде видана збірка ліричних пісень. За його словами, композиція «Ріка» — це пісня про відданість та довіру.

Люди, які закохуються, в якийсь момент стоять перед вибором: відкритися і зважитися на освідчення, на свої почуття чи все ж стриматися, залишити це в собі закритим і залишитися ні з чим. Ріка — потік любові, ніжності, в який ми час від часу вступаємо, — розповів Жадан.

«Жадан і Собаки» хотіли зробити пісню не схожою на свої інші композиції. Для цього фронтмен гурту відвідував уроки вокалу.

Нагадаємо, в червні «Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню «Країна дітей» на слова Сергія Жадана. Композицію присвятили дітям України й Данилові Дідіку — 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році.