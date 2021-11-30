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Ракурс
Мужчина выжил после двухчасового полета в отсеке шасси

Мужчина выжил после двухчасового полета в отсеке шасси (ВИДЕО)

30 ноя 2021, 16:40
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Мужчина выжил после двухчасового полета в отсеке шасси самолета. Безбилетного пассажира обнаружили утром 27 ноября в международном аэропорту Майами. Сейчас он находится в больнице.

26-летнего мужчину задержали после того, как он хотел скрыться после посадки самолета из Гватемалы, пишет Interesting Engineering.

Управление таможенной и пограничной охраны США отметило, что сначала его осмотрели медики скорой помощи, а затем отправили в больницу. На видео видно, как мигрант непродолжительное время стоит на ногах. Он также рассказал о том, как спрятался в самолете, чтобы бежать из Гватемалы.


В заявлении American Airlines говорится, что инцидент произошел на рейсе 1182 из Гватемала-Сити в Майами. Полет длился два часа 37 мин.

Напомним, самолеты обычно набирают высоту 9−11 км. Недостаток кислорода на таких высотах может привести к серьезному повреждению головного мозга. Температура в отсеке опускается до -63°C. С 1947 года 129 человек пытались укрыться в отсеках шасси, лишь 29 из них удалось выжить.

Источник: Ракурс


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