Чоловік вижив після двогодинного польоту у відсіку шасі

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Ракурс

Чоловік вижив після двогодинного польоту у відсіку для шасі літака. Безквиткового пасажира виявили вранці 27 листопада у міжнародному аеропорту Маямі. Нині він перебуває у лікарні.

26-річного чоловіка затримали після того, як він хотів втекти після посадки літака із Гватемали, пише Interesting Engineering.

Управління митної та прикордонної охорони США зазначило, що спочатку його оглянули медики швидкої допомоги, а потім відправили до лікарні. На відео видно, як мігрант звівся на ноги і деякий час стояв. Він також розповів про те, як сховався в літаку, щоб втекти з Гватемали.

У заяві American Airlines йдеться, що інцидент стався на рейсі 1182 року з Гватемала-Сіті до Маямі. Політ тривав дві години 37 хв.

Нагадаємо, літаки зазвичай набирають висоту 9−11 км. Брак кисню на таких висотах може призвести до серйозного пошкодження головного мозку. Температура у відсіку опускається до -63°C. З 1947 року 129 осіб намагалися сховатися у відсіках шасі, лише 29 із них вижили.