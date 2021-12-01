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Ракурс
Последствия взрыва в Мюнхене, фото: «Карточный домик: Европа»

Авиабомба взорвалась в центре Мюнхена, есть пострадавшие (ФОТО)

1 дек 2021, 16:47
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В Мюнхене во время строительных работ на площадке в центре города взорвалась 250-килограммовая авиабомба.

В результате три человека получили легкие травмы, один — тяжелые. Это сообщается на странице полиции Мюнхена в социальной сети Твиттер.

Место взрыва расположено в районе Доннерсбергербрюке, недалеко от главного железнодорожного вокзала. В результате железнодорожное движение было остановлено.

Сообщается, что на месте взрыва работают спасатели и более 40 полицейских, а также кружатся полицейские вертолеты. В полиции отмечают, что следы преступления в причинах этого инцидента в настоящее время не обнаружены.

Почему бомбу не обнаружили заранее, пока не ясно. Обычно при строительных работах в Мюнхене осуществляется тщательная проверка на возможное наличие таких опасных объектов.

Во время Второй мировой войны Мюнхен 71 раз подвергался бомбардировкам и был сильно разрушен.


Последствия взрыва в Мюнхене, фото: «Карточный домик: Европа»

Источник: Ракурс


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