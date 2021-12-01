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Ракурс
Наслідки вибуху в Мюнхені, фото: «Карточный домик: Европа»

Авіабомба вибухнула в центрі Мюнхена, є постраждалі (ФОТО)

1 гру 2021, 16:47
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У Мюнхені під час будівельних робіт на майданчику в центрі міста вибухнула 250-кілограмова авіабомба.

В результаті три людини отримали легкі травми, одна — тяжкі. Це повідомляється на сторінці поліції Мюнхена в соціальній мережі Твіттер.

Місце вибуху розташоване в районі Доннерсбергербрюке, неподалік від головного залізничного вокзалу. В результаті залізничний рух було зупинено.

Повідомляється, що на місці вибуху працюють рятувальники та понад 40 поліцейських, а також кружляють поліцейські вертольоти. У поліції зазначають, що слідів злочину в причинах цього інциденту наразі не виявлено.

Чому бомбу не виявили заздалегідь, наразі не зрозуміло. Зазвичай під час будівельних робіт у Мюнхені здійснюється ретельна перевірка на можливу наявність таких небезпечних об'єктів.

У часи Другої світової війни Мюнхен 71 раз піддавався бомбардуванням і був сильно зруйнований.


Наслідки вибуху в Мюнхені, фото: «Карточный домик: Европа»

Джерело: Ракурс


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