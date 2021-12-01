Авіабомба вибухнула в центрі Мюнхена, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163860-aviabomba-vybuhnula-v-centri-munhena-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
У Мюнхені під час будівельних робіт на майданчику в центрі міста вибухнула 250-кілограмова авіабомба.
В результаті три людини отримали легкі травми, одна — тяжкі. Це повідомляється на сторінці поліції Мюнхена в соціальній мережі Твіттер.
Місце вибуху розташоване в районі Доннерсбергербрюке, неподалік від головного залізничного вокзалу. В результаті залізничний рух було зупинено.
Повідомляється, що на місці вибуху працюють рятувальники та понад 40 поліцейських, а також кружляють поліцейські вертольоти. У поліції зазначають, що слідів злочину в причинах цього інциденту наразі не виявлено.
Чому бомбу не виявили заздалегідь, наразі не зрозуміло. Зазвичай під час будівельних робіт у Мюнхені здійснюється ретельна перевірка на можливу наявність таких небезпечних об'єктів.
У часи Другої світової війни Мюнхен 71 раз піддавався бомбардуванням і був сильно зруйнований.