Наслідки вибуху в Мюнхені, фото: «Карточный домик: Европа»

https://racurs.ua/ua/n163860-aviabomba-vybuhnula-v-centri-munhena-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

У Мюнхені під час будівельних робіт на майданчику в центрі міста вибухнула 250-кілограмова авіабомба.

В результаті три людини отримали легкі травми, одна — тяжкі. Це повідомляється на сторінці поліції Мюнхена в соціальній мережі Твіттер.

Місце вибуху розташоване в районі Доннерсбергербрюке, неподалік від головного залізничного вокзалу. В результаті залізничний рух було зупинено.

Повідомляється, що на місці вибуху працюють рятувальники та понад 40 поліцейських, а також кружляють поліцейські вертольоти. У поліції зазначають, що слідів злочину в причинах цього інциденту наразі не виявлено.

Чому бомбу не виявили заздалегідь, наразі не зрозуміло. Зазвичай під час будівельних робіт у Мюнхені здійснюється ретельна перевірка на можливу наявність таких небезпечних об'єктів.

У часи Другої світової війни Мюнхен 71 раз піддавався бомбардуванням і був сильно зруйнований.