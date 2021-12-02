РФ требует у США отдельные переговоры по Украине и напомнила о войне в Грузии. Фото:

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Обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО выводит из равновесия Москву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с угрозами в связи с обещаниями вступления Украины в НАТО.

На 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ представитель страны-агрессора заявил, что такие обещания — это мина, которая уже «рванула» в 2008 году в Грузии. Таким образом он напомнил российско-грузинскую войну. Российского министра цитирует «РБК-Украина».

Решение Бухарестского саммита НАТО апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, — мина в саму конструкцию европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже «рвануло», когда, находясь в эйфории от НАТО-перспективы, Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелыми последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте, — заявил он.

«Интерфакс» пишет, что Лавров также отметил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном украинский вопрос. Для этого россияне требуют от США отдельных переговоров. Министр требует от госсекретаря США Энтони Блинкена объяснений из-за заявления американца о том, что Российская Федерация должна выполнять пункты минских соглашений.

Лавров также заявил, что тезисы об отсутствии права у России высказывать другим странам позицию о недопустимости расширения НАТО, являются «игрой с огнем».

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с программной речью, предложив НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Альянс возьмет на себя обязательства не расширяться на восток.

Источники: «РБК-Украина», «Интерфакс»