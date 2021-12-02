РФ вимагає у США окремі переговори щодо України і нагадала про війну у Грузії. Фото:

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Обговорення питання вступу України в НАТО виводить з рівноваги Москву.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з погрозами у зв’язку з обіцянками вступу України до НАТО.

На 28-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ представник країни-агресора заявив, що такі обіцянки це міна, яка вже «рвонула» в 2008 році в Грузії. Таким чином він нагадав російсько-грузинську війну. Російського міністра цитує «РБК-Україна».

Рішення Бухарестського саміту НАТО квітня 2008 року про те, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, — міна в саму конструкцію європейської безпеки. Один раз в серпні 2008 року вже «рвонуло», коли, перебуваючи в ейфорії від НАТО-перспективи, Михайло Саакашвілі зважився на авантюру, яка обернулася важкими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в області безпеки в Європі до небезпечної межі, — заявив він.

«Інтерфакс» пише, що Лавров також зазначив, що Москва готова обговорити з Вашингтоном українське питання. Для цього росіяни вимагають від США окремих переговорів. Міністр вимагає від держсекретаря США Ентоні Блінкена пояснень через заяву американця про те, що Російська Федерація повинна виконувати пункти мінських угод.

Лавров також заявив, що тези про відсутність права у Росії висловлювати іншим країнам позицію про неприпустимість розширення НАТО, є «грою з вогнем».

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін виступив із програмною промовою, запропонувавши НАТО укласти стратегічну угоду, за якою Альянс візьме на себе зобов’язання не розширюватися на схід.

Джерела: «РБК-Україна», «Інтерфакс»