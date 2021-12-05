Украинского политзаключенного Захтея два месяца продержали в карцере в Симферополе

Андрей Захтей, фото: Людмила Денисова

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В карцере Захтей оказался якобы за нарушение режима. Об этом сегодня, 5 декабря, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что у Захтея есть хронические заболевания, язва желудка, он жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног.

Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости, — подчеркнула омбудсмен.

Денисова отмечает, что подобные действия оккупантов противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея — обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер, — отметила Денисова.

Захтей был задержан в оккупированном Крыму в августе 2016 года. Через полтора года так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил его к 6,5 годам лишения свободы по обвинениям в якобы «подготовке диверсии с использованием оружия».