Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Захтей, фото: Людмила Денисова

Украинского политзаключенного Захтея два месяца продержали в карцере в Симферополе

5 дек 2021, 18:31
999

В карцере Захтей оказался якобы за нарушение режима. Об этом сегодня, 5 декабря, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что у Захтея есть хронические заболевания, язва желудка, он жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног.

Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости, — подчеркнула омбудсмен.

Денисова отмечает, что подобные действия оккупантов противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея — обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер, — отметила Денисова.

Захтей был задержан в оккупированном Крыму в августе 2016 года. Через полтора года так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил его к 6,5 годам лишения свободы по обвинениям в якобы «подготовке диверсии с использованием оружия».


В течение этих лет жена Андрея самостоятельно воспитывает дочь — Александру, которой сегодня исполняется 6 лет, — отметила Денисова.

Дочери политзаключенного Андрея Захтея исполнилось шесть лет, фото: Людмила Денисова

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров