Українського політв’язня Захтея два місяці протримали в карцері у Сімферополі

Андрій Захтей, фото: Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n164026-ukrayinskogo-politv-yaznya-zahteya-dva-misci-protrymaly-v-karceri-u-simferopoli.html

Ракурс

У карцері Захтей опинився за нібито порушення режиму. Про це сьогодні, 5 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова наголошує, що у Захтея є хронічні захворювання, виразка шлунку, він скаржиться на болі в спині через травму хребта, оніміння рук і ніг.

Попри проблеми зі здоров’ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості, — наголосила омбудсмен.

Денісова зазначає, що такі дії окупантів суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30 серпня1955 року, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея — забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер, — зазначила Денісова.

Захтея затримали в окупованому Криму в серпні 2016 року. Через півтора рокутак званий «Верховний суд Криму» засудив його до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченнями у нібито «підготовці диверсії з використанням зброї».