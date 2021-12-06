ВОЗ обнародовала новое заявление о штамме «Омикрон»

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Тезис о тяжелом течении COVID-19 при штамме «Омикрон» пока не подтвержден лабораторными данными.

В ВОЗ считают, что говорить о более тяжелом течении COVID-19 при заражении этим штаммом коронавируса преждевременно.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока собирают данные о ходе заболевания COVID-19 у заразившихся «Омикроном» людей. Как рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью телеканалу CBS, пока просматривается тенденция более легкого течения болезни, но для однозначного ответа мало данных.

Она убеждает, что даже если выяснится, что после заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 протекает легче, все равно нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса.

Эксперт сказала, что некоторых больных придется госпитализировать, что означает возможный рост летальности.

Напомним, что вариант коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые был обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг и проник в Европу.

Предыдущее заявление ВОЗ было о том, что мир не должен паниковать из-за «Омикрона».

Лучшая реакция властей и граждан — это подготовиться к его распространению, заявила ведущая ученая ВОЗ Сумя Сваминатан на конференции Reuters NEXT.

Источник: CBS