ВООЗ оприлюднила нову заяву про штам "Омікрон"

https://racurs.ua/ua/n164040-vooz-opryludnyla-novu-zayavu-pro-shtam-omikron.html

Ракурс

Теза про важкий перебіг COVID-19 при штамі «Омікрон» наразі не підтверджена лабораторними даними.

У ВООЗ вважають, що говорити про більш важкий перебіг COVID-19 при зараженні цим штамом коронавірусу передчасно.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що поки збирають дані про перебіг захворювання COVID-19 у людей, які заразилися «Омікроном». Як розповіла експерт ВООЗ Марія ван Керкхове в інтерв’ю телеканалу CBS, поки що проглядається тенденція легшого перебігу хвороби, але для однозначної відповіді замало даних.

Вона переконує, що навіть якщо з’ясується, що після зараження штамом «Омікрон» COVID-19 протікає легше, то все одно потрібно діяти швидко, щоб запобігти розповсюдженню вірусу.

Експерт сказала, що деяких хворих доведеться госпіталізувати, що означатиме зростання кількості смертей.

Нагадаємо, що варіант коронавірусу Omicron (B.1.1.529) уперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Попередня заява ВООЗ була про те, що світ не повинен панікувати через «Омікрон».

Найкраща реакція влади і громадян — це підготуватися до його поширення, заявила провідна науковиця ВООЗ Сум’я Свамінатан на конференції Reuters NEXT.

Джерело: CBS