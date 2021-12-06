Гора Монблан

https://racurs.ua/n164061-alpinist-poluchil-dragocennosti-na-150-tys-evro-za-sokrovische-s-monblana.html

Ракурс

Французский альпинист, который еще в 2013 году нашел на горе Монблан коробку с драгоценными камнями, среди которого были изумруды, рубины и сапфиры, и передал ее полиции, спустя восемь лет наконец-то получил свою долю сокровища.

Камни разделили на две равные части стоимостью по 150 тыс. евро, одну из которых отдали альпинисту, а другую забрали французские власти. Об этом сообщает AFP со ссылкой на мэра Шамони Эрика Фурнье.

Альпинист обнаружил камни в металлической коробке, которая была на борту индийского самолета, разбившегося над безлюдной местностью примерно 50 лет назад. На Монблан упали два самолета Air India — в 1950 и 1966 годах.

На протяжении многих лет альпинисты регулярно находили куски, багаж и останки из самолетов. Считается, что драгоценные камни, вероятно, были на рейсе, который направлялся из Мумбаи в Нью-Йорк и разбился 24 января 1966 года. Тогда в авиакатастрофе погибли 117 человек.

Источник: AFP