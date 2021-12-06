Гора Монблан

https://racurs.ua/ua/n164061-alpinist-otrymav-dorogocinnosti-na-150-tys-ievro-za-znaydenyy-na-monblani-skarb.html

Ракурс

Французький альпініст, який ще у 2013 році знайшов на горі Монблан коробку з дорогоцінним камінням, серед якого були смарагди, рубіни та сапфіри, і передав її поліції, через вісім років нарешті отримав свою частку скарбу.

Камені розділили на дві рівні частини вартістю по 150 тис. євро, одну з яких віддали альпіністові, а іншу забрала французька влада. Про це повідомляє AFP з посиланням на мера Шамоні Еріка Фурньє.

Альпініст виявив камені у металевій коробці, яка була на борту індійського літака, котрий розбився над безлюдною місцевістю приблизно 50 років тому. На Монблан впали два літаки Air India — 1950 та 1966 роках.

Впродовж багатьох років альпіністи регулярно знаходили шматки, багаж та людські останки з літаків. Вважається, що дорогоцінне каміння, ймовірно, було на рейсі, який прямував із Мумбаї до Нью-Йорка й розбився 24 січня 1966 гоку. Тоді в авіакатастрофі загинули 117 осіб.

Джерело: AFP