В Евросоюзе подсчитали убытки от перехода на электромобили. Фото: УП

https://racurs.ua/n164062-v-evrosouze-podschitali-ubytki-ot-perehoda-na-elektromobili.html

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Планы Евросоюза запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году оставят полмиллиона человек без работы.

Это показал опрос, который провела среди почти ста компаний европейская ассоциация автомобильных поставщиков Clepа. Об этом сообщает Bloomberg,

Больше двух третей рабочих мест исчезнут в течение пяти лет до наступления 2035 года, что усложнит возможность смягчения социальных и экономических последствий массовой безработицы.

В то же время опрос, проведенный PwC, показал, что в производстве электрических компонентов в ближайшие 20 лет будет создано 226 тыс. новых рабочих мест, что смягчит рост безработицы.

Как известно, в начале 2021 года Еврокомиссия объявила о намерении полностью исключить выбросы CO2 в новых автомобилях к 2035 году.

После этой даты будет фактически запрещено продавать транспортные средства, работающие на ископаемом топливе.

Опубликованный в 2020 году доклад, одобренный правительством Германии, показал, что в стране может быть потеряно около 400 тыс. рабочих мест из-за отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс тогда высказал мнение, что такие катастрофические сценарии, вероятно, являются небольшим преувеличением. Он добавил, что основная часть составляющих автомобиля останется прежней.

Источник: Bloomberg