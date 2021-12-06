В Євросоюзі підрахували збитки від переходу на електромобілі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164062-v-ievrosouzi-pidrahuvaly-zbytky-vid-perehodu-na-elektromobili.html

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Плани Євросоюзу заборонити використання автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року залишать півмільйона людей без роботи.

Це показало опитування, яке провела серед майже ста компаній європейська асоціація автомобільних постачальників Clepа. Про це повідомляє Bloomberg.

Понад дві третини робочих місць зникнуть протягом п’яти років до настання 2035 року, що ускладнить можливість пом’якшення соціальних та економічних наслідків масового безробіття.

Водночас опитування, проведене PwC, показало, що завдяки виробництву електричних компонентів у найближчі 20 років буде створено 226 тис. нових робочих місць, що пом’якшить зростання безробіття.

Як відомо, на початку 2021 року Єврокомісія оголосила про намір повністю виключити викиди CO2 у нових автомобілях до 2035 року.

Після цієї дати фактично заборонено продавати транспортні засоби, що працюють на викопному паливі.

Опублікована в 2020 році доповідь, схвалена урядом Німеччини, показала, що в країні може бути втрачено близько 400 тис. робочих місць через відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Гендиректор Volkswagen Герберт Дісс тоді висловив думку, що такі катастрофічні сценарії, ймовірно, є невеликим перебільшенням. Він додав, що основна частина складових автомобіля залишиться незмінною.

Джерело:Bloomberg