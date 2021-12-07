Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Международный день художника приходится на 8 декабря, фото:

8 декабря отмечают Международный день художника

7 дек 2021, 19:40
999

8 декабря ежегодно в мире отмечают неофициальный праздник Международный день художника. Этот праздник был введен в 2007 году по инициативе международной ассоциации «Искусство народов мира».

День художника — праздник не только профессионалов и любителей искусства, но и вообще любителей прекрасного. Творчество сохраняет у человека возможность наслаждаться миром и любить его.

Профессия художника существует уже тысячи лет — на стенах многих пещер сохранились картины, которые создавали еще древние люди в Каменном веке.

Также на 8 декабря приходится Всемирный день климата или Всемирный день борьбы с изменением климата, введенный по инициативе нескольких экологических ассоциаций Франции и Бельгии.

Католическая церковь 8 декабря отмечает День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме. Это один из главных праздников, посвященных Богородице.

Папа Римский Пий IX в 1854 году утвердил католический догмат о Непорочном зачатии Девы Марии. Православные церкви не признают этого догмата, но не отрицают ее непорочности.

Православная церковь в этот день чтит святого Климента. Он был рукоположен апостолом Петром и является одним из апостольских отцов и апостолов из семидесяти. Климент был четвёртым Папой Римским (в 88−99 годах).

Во время гонений на христиан в Римской империи был сослан на каторгу в Крым — в Херсонес, где проповедовал среди каторжан. Святой Климент — первый исторический христианский миссионер, проповедовавший Евангелие на украинских территориях.


Климент был казнен в 101 году — его привязали к каменному якорю и утопили в море.

Народные приметы:

  • если в этот день идет снег — лето будет дождливым;
  • крупные снежные холмы с сильным инеем и промерзшей землей предвещают хороший урожай;
  • если в этот день слышны ранние петухи — стоит ожидать потепления;
  • снегопад в этот день — к дождливому лету.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров