Международный день художника приходится на 8 декабря, фото:

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Ракурс

8 декабря ежегодно в мире отмечают неофициальный праздник Международный день художника. Этот праздник был введен в 2007 году по инициативе международной ассоциации «Искусство народов мира».

День художника — праздник не только профессионалов и любителей искусства, но и вообще любителей прекрасного. Творчество сохраняет у человека возможность наслаждаться миром и любить его.

Профессия художника существует уже тысячи лет — на стенах многих пещер сохранились картины, которые создавали еще древние люди в Каменном веке.

Также на 8 декабря приходится Всемирный день климата или Всемирный день борьбы с изменением климата, введенный по инициативе нескольких экологических ассоциаций Франции и Бельгии.

Католическая церковь 8 декабря отмечает День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме. Это один из главных праздников, посвященных Богородице.

Папа Римский Пий IX в 1854 году утвердил католический догмат о Непорочном зачатии Девы Марии. Православные церкви не признают этого догмата, но не отрицают ее непорочности.

Православная церковь в этот день чтит святого Климента. Он был рукоположен апостолом Петром и является одним из апостольских отцов и апостолов из семидесяти. Климент был четвёртым Папой Римским (в 88−99 годах).

Во время гонений на христиан в Римской империи был сослан на каторгу в Крым — в Херсонес, где проповедовал среди каторжан. Святой Климент — первый исторический христианский миссионер, проповедовавший Евангелие на украинских территориях.

Климент был казнен в 101 году — его привязали к каменному якорю и утопили в море.

Народные приметы: