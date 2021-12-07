8 декабря отмечают Международный день художникаhttps://racurs.ua/n164112-8-dekabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-hudojnika.htmlРакурс
8 декабря ежегодно в мире отмечают неофициальный праздник Международный день художника. Этот праздник был введен в 2007 году по инициативе международной ассоциации «Искусство народов мира».
День художника — праздник не только профессионалов и любителей искусства, но и вообще любителей прекрасного. Творчество сохраняет у человека возможность наслаждаться миром и любить его.
Профессия художника существует уже тысячи лет — на стенах многих пещер сохранились картины, которые создавали еще древние люди в Каменном веке.
Также на 8 декабря приходится Всемирный день климата или Всемирный день борьбы с изменением климата, введенный по инициативе нескольких экологических ассоциаций Франции и Бельгии.
Католическая церковь 8 декабря отмечает День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме. Это один из главных праздников, посвященных Богородице.
Папа Римский Пий IX в 1854 году утвердил католический догмат о Непорочном зачатии Девы Марии. Православные церкви не признают этого догмата, но не отрицают ее непорочности.
Православная церковь в этот день чтит святого Климента. Он был рукоположен апостолом Петром и является одним из апостольских отцов и апостолов из семидесяти. Климент был четвёртым Папой Римским (в 88−99 годах).
Во время гонений на христиан в Римской империи был сослан на каторгу в Крым — в Херсонес, где проповедовал среди каторжан. Святой Климент — первый исторический христианский миссионер, проповедовавший Евангелие на украинских территориях.
Климент был казнен в 101 году — его привязали к каменному якорю и утопили в море.
Народные приметы:
- если в этот день идет снег — лето будет дождливым;
- крупные снежные холмы с сильным инеем и промерзшей землей предвещают хороший урожай;
- если в этот день слышны ранние петухи — стоит ожидать потепления;
- снегопад в этот день — к дождливому лету.