Міжнародний день художника припадає на 8 грудня, фото:

https://racurs.ua/ua/n164112-8-grudnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-hudojnyka.html

Ракурс

8 грудня у світі щороку відзначають неофіційне свято Міжнародний день художника. Це свято було започатковане у 2007 році за ініціативи міжнародної асоціації «Мистецтво народів світу».

День художника — свято не лише професіоналів та любителів мистецтва, а й загалом поціновувачів прекрасного. Творчість зберігає у людини можливість насолоджуватися світом та любити його.

Професія художника існує вже тисячі років — на стінах багатьох печер збереглися картини, які створювали ще давні люди у Кам’яному віці.

Також на 8 грудня припадає Всесвітній день клімату або Всесвітній день боротьби зі зміною клімату, запроваджений за ініціативи кількох екологічних асоціацій Франції та Бельгії.

Католицька церква 8 грудня відзначає День непорочного зачаття Діви Марії, культ якої дуже популярний в католицизмі. Це одне з головних свят, присвячених Богородиці.

Папа Римський Пій IX у 1854 році затвердив католицький догмат про Непорочне зачаття Діви Марії. Православні церкви не визнають цього догмату, але не заперечують її непорочності.

Православна церква цього дня вшановує святого Климента. Він був висвячений апостолом Петром і є одним із апостольських отців і апостолів з сімдесяти. Климент був четвертим Папою Римським (у 88−99 роках).

Під час гонінь на християн у Римській імперії був засланий на каторгу до Криму -у Херсонес, де проповідував серед каторжан. Святий Климент — перший історичний християнський місіонер, що проповідував Євангеліє на українських теренах.

Климент був страчений у 101 році — його прив’язали до кам’яного якоря і втопили у морі.

Народні прикмети: