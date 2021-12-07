В Германии мужчина застрелил жену, детей и себя

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В Германии в жилом доме в городе Кенигс-Вустерхаузен 4 декабря обнаружили тела пятерых членов семьи — 40-летнего отца, 40-летней матери и троих детей в возрасте четырех, восьми и 10 лет.

В полиции считают, что именно отец стал виновником гибели семьи — была обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина написал, что боялся преследования за поддельный COVID-сертификат, сообщает издание Bild.

Кроме того, на месте гибели семьи не было обнаружено никаких признаков насильственного проникновения в дом, где они проживали. Также отсутствуют признаки драки или другие признаки присутствия третьих лиц, сообщает Der Tagesspiegel.

По мнению следствия, мужчина мог сначала убить жену и троих детей, а затем совершил самоубийство.

В здании обнаружено огнестрельное оружие, которое можно считать возможным орудием убийства, его расположение вписывается в «самую вероятную на данный момент последовательность событий», отмечают в полиции.

Однако ни у отца, ни у жены не было соответствующего удостоверения на оружие.

По информации следствия, отец подделал справку о прививках своей жене. Об этом узнал работодатель, поэтому мужчина боялся тюремного заключения, а также, согласно предсмертной записке, боялся, что у него заберут детей.

Окончательную версию событий следователи сформулируют после проведения всех экспертиз, которые займут несколько дней.

Источник: Bild, Der Tagesspiegel