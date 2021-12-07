У Німеччині чоловік застрелив дружину, дітей і себе

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У Німеччині в житловому будинку в місті Кенігс-Вустерхаузен 4 грудня виявили тіла п’ятьох членів сім’ї — 40-річного батька, 40-річної матері та трьох дітей віком чотири, вісім і 10 років.

У поліції вважають, що саме батько став винуватцем загибелі сім’ї — було виявлено передсмертну записку, в якій чоловік написав, що боявся переслідування за підроблений COVID-сертифікат, повідомляє видання Bild.

Крім того, на місці загибелі сім’ї не було виявлено жодних ознак насильницького проникнення до будинку, де вони мешкали. Також відсутні ознаки сутички чи інші ознаки присутності третіх осіб, повідомляє Der Tagesspiegel.

На думку слідства, чоловік міг спочатку убити дружину та трьох дітей, а потім здійснив самогубство.

У будівлі виявлено вогнепальну зброю, яку можна вважати можливим знаряддям вбивства, її розташування вписується в «найімовірнішу на цей момент послідовність подій», зазначають у поліції.

Проте ні батько, ні дружина не мали відповідного посвідчення на зброю.

За інформацією слідства, батько підробив довідку про щеплення для своєї дружини. Про це дізнався роботодавець, тому чоловік боявся ув’язнення, а також, згідно з передсмертною запискою, боявся, що у нього заберуть дітей.

Остаточну версію подій слідчі сформулюють після проведення всіх експертиз, які займуть кілька днів.

Джерело: Bild, Der Tagesspiegel