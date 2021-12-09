РФ заявила, что корабль ВМС Украины плывет в сторону Керченского пролива / Иллюстрационное фото

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Провокации близ Керченского пролива устраивает Россия во время разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, который начался 9 декабря в 20.34.

В ФСБ РФ заявили, что украинский корабль якобы выдвинулся в сторону Керченского пролива. Об этом в четверг вечером написали пропагандистские СМИ России.

Российские оккупанты утверждают, что якобы речь идет об украинском военном корабле «Донбасс».

Украинский корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, — цитирует ТАСС ФСБ РФ.

Сейчас корабль «Донбасс» якобы находится на расстоянии 18 морских миль от Керченского пролива.

Требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания, — нагнетают ситуацию СМИ России.

По «сообщениям» спецслужбы страны-агрессора, утром корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и отправился в направлении Керченского пролива. В 13.45 корабль береговой охраны ФСБ РФ, сопровождавший «Донбасс», предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся представления необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует, — пишут пропагандистские СМИ.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия в Черном море захватила три украинских военно-морских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и 24 членов экипажей, которые осуществляли проход из порта Одессы в порт Бердянск.