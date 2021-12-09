РФ заявила, що корабель ВМС України пливе в бік Керченської протоки / Ілюстраційне фото

https://racurs.ua/ua/n164216-rf-zayavyla-scho-korabel-vms-ukrayiny-plyve-v-bik-kerchenskoyi-protoky.html

Ракурс

Провокації біля Керченської протоки влаштовує Росія під час розмови президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, яка розпочалася 9 грудня о 20.34.

У ФСБ РФ заявили, що український корабель нібито рухається у бік Керченської протоки. Про це у четвер ввечері написали пропагандистські ЗМІ Росії.

Російські окупанти стверджують, що нібито йдеться про український військовий корабель «Донбас».

Український корабель рухається у бік Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує, — цитує ТАСС повідомлення ФСБ РФ.

Зараз корабель «Донбас» нібито перебуває на відстані 18 морських миль від Керченської протоки.

Вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання, — нагнітають ситуацію ЗМІ Росії.

За «повідомленнями» спецслужби країни-агресора, вранці корабель управління «Донбас» ВМС України знявся з рейду в порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. О 13.45 корабель берегової охорони ФСБ РФ, що супроводжував «Донбас», «попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою».

Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує, — пишуть пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Росія у Чорному морі захопила три українські військово-морські судна «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» та 24 членів екіпажів, які здійснювали прохід з порту Одеси до порту Бердянськ.