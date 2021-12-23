Появилась реакция «друзей Украины» в Европарламенте на подозрение Порошенко

https://racurs.ua/n164836-poyavilas-reakciya-druzey-ukrainy-v-evroparlamente-na-podozrenie-poroshenko.html

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Шестеро депутатов Европейского парламента, входящих в неформальную группу «Друзья Украины», призвали украинские власти воздерживаться от политических преследований и выборочного правосудия, как это было во время каденции Виктора Януковича.

Соответствующее заявление о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко обнародовано 23 декабря.

Мы решительно призываем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным в прошлом практике выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, что должно способствовать бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии, — говорится в заявлении.

Письмо подписали депутаты от Литвы Петрас Ауштрявичюс (Renew Europe), Раса Юкнявичене (EPP), Андриус ​​Кубилиус (EPP), Германии — Михаэль Галер (EPP) и Виола фон Крамон (Greens/EFA), от Польши — Радослав Сикорский (EPP). Документ передали генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру юстиции Денису Малюске и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Депутаты надеются, что украинские правоохранительные органы не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней власти.

Они считают, что политические разногласия должны разрешаться путем открытых политических дебатов и выборов, а не путем выборочного правосудия.

В Европарламенте отметили, что украинцы должны объединится на фоне агрессивных намерений руководства РФ против Украины.

В 2019 году 50 депутатов из шести фракций Европарламента создали неформальную группу «друзей европейской Украины». Своими главными целями они называют политическую поддержку Украины и содействие экономической интеграции в ЕС.

Ранее на подозрение отреагировали в США, ЕС и Канаде.

Напомним, что 20 декабря Порошенко объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: финансирование терроризма, государственная измена и содействие деятельности террористической организации. В случае доказательства вины политику грозит до 15 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

Зеленский считает, что подозрение Порошенко в госизмене не повлияет на ситуацию внутри Украины.