З’явилася реакція “друзів України” у Європарламенті на підозру Порошенку

https://racurs.ua/ua/n164836-z-yavylasya-reakciya-druziv-ukrayiny-u-ievroparlamenti-na-pidozru-poroshenku.html

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Шестеро депутатів Європейського парламенту, які входять до неформальної групи «Друзі України», закликали українську владу утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, як це було за каденції Віктора Януковича.

Відповідну заяву щодо підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку оприлюднено 23 грудня.

Ми рішуче закликаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично вмотивованого переслідування і уникати навіть натяків на повернення до відомих у минулому практик вибіркового правосуддя і політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції і, зокрема, перебуває у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, що має сприяти безперечному застосуванню верховенства права без сумнівів щодо політичного впливу, — йдеться в заяві.

Лист підписали депутати від Литви Петрас Ауштрявичюс (Renew Europe), Раса Юкнявічене (EPP), Андріус Кубіліус (EPP), Німеччини — Міхаель Галер (EPP) та Віола фон Крамон (Greens/EFA), від Польщі — Радослав Сікорський (EPP). Документ передали генпрокурору Ірині Венедиктовій, міністру юстиції Денису Малюсці та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Депутати сподіваються, що українські правоохоронні органи не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої влади.

Вони вважають, що політичні розбіжності мають вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів, а не шляхом вибіркового правосуддя.

У Європарламенті зазначили, що українці повинні об'єднатися на тлі агресивних намірів керівництва РФ проти України.

У 2019 році 50 депутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу «друзів європейської України». Своїми головними цілями вони називають політичну підтримку України та сприяння її економічній інтеграції в ЄС.

Раніше на підозру відреагували у США, ЄС та Канаді.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. У разі доведення провини політику загрожує до 15 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Зеленський вважає, що підозра Порошенку у держзраді не вплине на ситуацію всередині України.