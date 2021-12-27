«Киевводоканал» сообщил о новых тарифах с 1 января

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Ракурс

Вода и услуги канализации в Киеве подорожают с 1 января 2022 года.

Согласно сообщению сайта компании «Киевводоканал», Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для «Киевводоканала» и еще для 45 предприятий.

С 1 января киевляне будут платить за централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 20% больше.

Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, ростом расходов на теплоэнергию, природный газ, обеспечивающих технологический процесс, и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем, — говорится в сообщении.

Также в «Киевводоканале» отметили, что на рост тарифов повлияло подписание президентом Владимиром Зеленским 20 декабря 2021 года закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (закон № 5600), предусматривающего увеличение расходов на налоги и сборы.

Установление НКРЭКУ новых тарифов приведет к росту тарифов на 5,0 грн (с НДС), которые будут составлять в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС;

централизованный водоотвод 14,22 грн/кубометр с НДС.

В настоящее время тариф населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,34 грн/куб. м, водоотвод — 12,036 грн/куб. м.