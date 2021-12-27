«Київводоканал» повідомив про підвищення тарифів.

https://racurs.ua/ua/n164966-kyyivvodokanal-povidomyv-pro-novi-taryfy-z-1-sichnya.html

Ракурс

Вода та послуги каналізації у Києві подорожчають з 1 січня 2022 року.

Згідно з повідомлення з сайту компанії «Київводоканал», Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для «Київводоканалу» та ще для 45 підприємств.

З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше.

Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, зростанням витрат на теплоенергію, природний газ, які забезпечують технологічний процес, та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем, — зазначено у повідомленні.

Також, у «Київводоканалі» зауважили, що на зростання тарифів також вплинуло підписання президентом Володимиром Зеленським 20 грудня 2021 року закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (закон № 5600), що передбачає збільшення видатків на податки та збори.

Встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,0 грн (з ПДВ), які становитимуть в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;

централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

Наразі тариф населення на централізоване холодне водопостачання у Києві становить 13,34 грн/куб. м, водовідведення — 12,036 грн/куб. м.