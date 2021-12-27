«Водку не буду» и новогодние гуси – новые песни украинских групп «под елку»

https://racurs.ua/n164976-vodku-ne-budu-i-novogodnie-gusi-novye-pesni-ukrainskih-grupp-pod-elku.html

Ракурс

Новый год сопровождается весельем и праздничными песнями. Специально к Новому году многие украинские артисты записали новые песни.

Также они создали атмосферные праздничные аранжировки для своих хитов. «Ракурс» собрал премьеры 2021 года, которые прекрасно дополнят вечеринку или празднование.

Новогодние праздники всегда были одними из наиболее важных в году. Славяне отмечали Новый год весной, а не зимой, но с приходом христианства эта традиция исчезла.

Обычаи празднования Нового года были такими же, как и сейчас: люди избавлялись от ненужных вещей, старались встретить праздник в новой одежде.

Готовили пышные столы, главным блюдом на которых был жареный поросенок — символ богатства и благополучия. Славяне устраивали народные гуляния, пели песни и наряжались в костюмы.

Напомним, что Новый год 2022 в скором времени будут праздновать украинцы. Праздники нередко сопровождаются стрессом, апатией и даже депрессивным настроением. В Минздраве рассказали, что как справиться с предпраздничным стрессом.