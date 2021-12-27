«Водку не буду» і новорічні гуси – нові пісні українських гуртів «під ялинку»

https://racurs.ua/ua/n164976-vodku-ne-budu-i-novorichni-gusy-novi-pisni-ukrayinskyh-gurtiv-pid-yalynku.html

Ракурс

Новий рік супроводжується веселощами та святковими піснями. Спеціально до Нового року багато українських артистів записали нові пісні.

Також вони створили атмосферні святкові аранжування для своїх хітів. «Ракурс» зібрав прем'єри 2021 року, які чудово доповнять вечірку або святкування.

Новорічні свята завжди були одними з найбільш важливих в році. Слов’яни відзначали Новий рік навесні, а не взимку, але з приходом християнства ця традиція зникла.

Звичаї святкування Нового року були такими ж, як і зараз: люди позбавлялися від непотрібних речей, намагалися зустріти свято в новому одязі.

Готували пишні столи, головною стравою на яких було смажене порося — символ багатства і благополуччя. Слов’яни влаштовували народні гуляння, співали пісні та вбиралися в костюми.

Нагадаємо, що Новий рік 2022 незабаром святкуватимуть українці. Свята нерідко супроводжуються стресом, апатією та навіть депресивним настроєм. У МОЗ розповіли, як впоратися з передсвятковим стресом.