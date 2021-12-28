Разумков "догоняет" Гогилашвили — против друга президента открыли два производства

https://racurs.ua/n165007-razumkov-dogonyaet-gogilashvili-protiv-druga-prezidenta-otkryli-dva-proizvodstva.html

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Против Александра Гогилашвили, экс-замминистра внутренних дел Украины, открыли два уголовных производства.

Госбюро расследований начало два расследования в отношении экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили: из-за возможных служебных подлогов и превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Об этом сообщил нардеп и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. Соответствующие документы он обнародовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Офис генерального прокурора включил в уголовное дело обращение возглавляемого экс-спикером межфракционного объединения «Разумная политика» по поводу возможного сопротивления сотруднику правоохранительных органов.

Напомним, 11 января замминистра внутренних дел попал в скандал в зоне ООС. В сети появилось видео, на котором видно, как Гогилашвили на одном из блокпостов ссорится со стражами порядка, которые попросили его предоставить документы для проверки.

Как оказалось впоследствии, Гогилашвили не в первый раз так вел себя с патрульными. Впоследствии появилось новое видео его поведения уже в Киеве.