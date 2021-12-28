Разумков "наздоганяє" Гогілашвілі - проти друга президента відкрили два провадження

https://racurs.ua/ua/n165007-razumkov-nazdoganyaie-gogilashvili-proty-druga-prezydenta-vidkryly-dva-provadjennya.html

Ракурс

Проти Олександра Гогілашвілі, екс-заступника міністра внутрішніх справ України, відкрили два кримінальних провадження.

Держбюро розслідувань розпочало два розслідування щодо екс-заступника міністра внітрішніх справ Гогілашвілі: через можливі службове підроблення та перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.

Про це повідомив нардеп та екс-спікер Ради Дмитро Разумков. Відповідні документи від оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

Крім того, Офіс генерального прокурора долучив до кримінальної справи звернення міжфракційного об'єднання «Розумна політика», яке очолює екс-спікер, щодо можливого опору працівнику правоохоронних органів.

Нагадаємо, 11 січня заступник міністра внутрішніх справ потрапив у скандал у зоні ООС. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як Гогілашвілі на одному з блокпостів свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

Як виявилося згодом, Гогілашвілі не вперше так поводився із патрульними. Згодом з’явилося нове відео його поведінки — вже у Києві.