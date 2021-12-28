Гордон и Портников возглавили рейтинг «выборов без политиков» – кто в списке. Фото: Укринформ

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Ракурс

На выборах президента украинцы готовы голосовать за известных людей, не имеющих опыта в политике. Больше всего респондентам нравится журналист Дмитрий Гордон — за него проголосовали бы 15,5% человек.

12% поддержки у врача Евгения Комаровского, на третьем месте оказались журналистка Наталья Мосейчук и журналист Виталий Портников с 11% поддержки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы».

Еще 10% готовы голосовать за журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. В случае если только из таких личностей будет состоять список кандидатов в избирательном бюллетене президентских выборов, менее 30% респондентов смогли определиться, за кого из них будут голосовать.

При этом больше всего голосов получил бы журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за журналиста Виталия Портникова соответственно 6% и 20% опрошенных, за журналистку Наталию Мосейчук — 4% и 12%, за врача Евгения Комаровского — 4% и 10%.

Положительное отношение к выборам без политиков представители разных возрастов выражают почти в одинаковой степени — от 23 до 28%.

Наибольшее количество безразличных среди молодежи в возрасте меньше 30 лет. В то же время среди молодежи меньше всего тех, кто отнесся бы к этому негативно (27,5%, в других возрастных группах — 36−37%).

Как известно, Владимир Зеленский в новогоднюю ночь 2019 года объявил о намерении идти в президенты. До этого он никогда не был в украинской политике.

Исследования провели с 17 по 22 декабря методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Опросили 2 тыс. 18 человек от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.