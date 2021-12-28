Гордон і Портников очолили рейтинг «виборів без політиків» – хто у списку. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165008-gordon-i-portnykov-ocholyly-reytyng-vyboriv-bez-politykiv-hto-u-spysku.html

Ракурс

На виборах президента українці готові голосувати за відомих людей, які не мають досвіду в політиці. Найбільше респондентам подобається журналіст Дмитро Гордон — за нього проголосували б 15,5% людей.

12% підтримки має лікар Євген Комаровський, на третьому місці опинилися журналістка Наталія Мосейчук та журналіст Віталій Портников з 11% підтримки. Про це свідчать результати опитування, яке провели Центр Разумкова та фонд «Демократичні ініціативи».

Ще 10% готові голосувати за журналіста та мандрівника Дмитра Комарова. У випадку, якщо лише з таких особистостей складатиметься список кандидатів у виборчому бюлетені президентських виборів, менш як 30% респондентів змогли визначитися, за кого з них голосуватимуть.

При цьому найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за журналіста Віталія Портникова відповідно 6% і 20% опитаних, за журналістку Наталію Мосейчук — 4% і 12%, за лікаря Євгена Комаровського − 4% і 10%.

Позитивне ставлення до виборів без політиків представники різних вікових груп висловлюють майже однаковою мірою — від 23 до 28%.

Частка байдужих найбільша серед молоді віком менше 30 років. Водночас серед молоді найменше тих, хто поставився б до цього негативно (27,5%, в інших вікових групах — 36−37%).

Як відомо, Володимир Зеленський у новорічну ніч 2019 року оголосив про намір йти у президенти. До цього він ніколи не був в українській політиці.

Дослідження провели з 17 по 22 грудня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Опитали 2 тис. 18 людей від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.