Вареник с брынзой - Вирастюк извинился за пошлый комментарий

https://racurs.ua/n165071-varenik-s-brynzoy-virastuk-izvinilsya-za-poshlyy-kommentariy-foto.html

Ракурс

Василий Вирастюк, 47-летний стронгмен и народный депутат от «Слуги народа», недавно в соцсетях прокомментировал пикантное фото с кулинарными метафорами. Впоследствии из-за этого сравнения разгорелся скандал.

Комментируя пост тренера Андрея Стригуна в Фейсбук с фотографией, сделанной с достаточно откровенного ракурса, нардеп сравнил одну из частей тела женщины, которая делала упражнение, с «вареником».

Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь, — продолжил свое мнение Вирастюк.

За это нардепа обвинили в сексизме и объективации. Позднее скриншот с комментариями, к которым присоединилось еще несколько пользователей, был распространен в соцсетях и вызвал волну критики.

Бессознательно издал свои кулинарные предпочтения к праздникам. Шучу! Из-за такого внимания к моим сообщениям или комментариям в соцсетях, буду более внимательным к ним. Поскольку, на мне как народному депутату, сейчас большая репутационная ответственность. Поэтому простите, кого опять же бессознательно мог обидеть, комментируя с юмором пост моего друга. Девушек и женщин уважаю и никоим образом не хотел никого ранить своим шутливым комментарием, — извинился впоследствии Вирастюк.



Парламентарий пожелал всем быть сильными и оставаться людьми с чувством юмора.