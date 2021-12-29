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Ракурс
Вірастюка звинуватили у сексизмі за “вареник з бринзою”, він вибачився

Вареник з бринзою — Вірастюк вибачився за вульгарний коментар (ФОТО)

29 гру 2021, 15:16
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Василь Вірастюк, 47-річний стронгмен і народний депутат від «Слуги народу», нещодавно у соцмережах прокоментував пікантне фото, вживаючи кулінарні метафори. Згодом через це порівняння розгорівся скандал.

Коментуючи пост тренера Андрія Стригуна у Фейсбук зі світлиною, зробленою з досить відвертого ракурсу, нардеп порівняв одну з частин тіла жінки, яка виконувала вправу, з «вареником».

Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець, — продовжив свою думку Вірастюк.

За це нардепа звинуватили у сексизмі та об'єктивації. Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька користувачів, був поширений у соцмережах та викликав хвилю критики.

Несвідомо видав свої кулінарні вподобання до свят. Жартую! Через таку увагу до моїх дописів чи коментарів у соцмережах, буду більш уважним до них. Оскільки, на мені, як народному депутатові, зараз більша репутаційна відповідальність. Тому вибачте, кого, знову ж таки, несвідомо міг образити, коментуючи з гумором пост мого друга. Дівчат та жінок поважаю і жодним чином не хотів нікого ранити своїм жартівливим коментарем, — вибачився згодом Вірастюк.


Парламентар також побажав усім бути сильними та залишатися людьми з почуттям гумору.

Джерело: Ракурс


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