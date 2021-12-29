Вірастюка звинуватили у сексизмі за “вареник з бринзою”, він вибачився

https://racurs.ua/ua/n165071-varenyk-z-brynzou-virastuk-vybachyvsya-za-vulgarnyy-komentar-foto.html

Ракурс

Василь Вірастюк, 47-річний стронгмен і народний депутат від «Слуги народу», нещодавно у соцмережах прокоментував пікантне фото, вживаючи кулінарні метафори. Згодом через це порівняння розгорівся скандал.

Коментуючи пост тренера Андрія Стригуна у Фейсбук зі світлиною, зробленою з досить відвертого ракурсу, нардеп порівняв одну з частин тіла жінки, яка виконувала вправу, з «вареником».

Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець, — продовжив свою думку Вірастюк.

За це нардепа звинуватили у сексизмі та об'єктивації. Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька користувачів, був поширений у соцмережах та викликав хвилю критики.

Несвідомо видав свої кулінарні вподобання до свят. Жартую! Через таку увагу до моїх дописів чи коментарів у соцмережах, буду більш уважним до них. Оскільки, на мені, як народному депутатові, зараз більша репутаційна відповідальність. Тому вибачте, кого, знову ж таки, несвідомо міг образити, коментуючи з гумором пост мого друга. Дівчат та жінок поважаю і жодним чином не хотів нікого ранити своїм жартівливим коментарем, — вибачився згодом Вірастюк.



Парламентар також побажав усім бути сильними та залишатися людьми з почуттям гумору.