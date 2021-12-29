Путин пообещал военные учения в Беларуси в ближайшие месяцы

Путин пообещал военные учения в Беларуси в ближайшие месяцыhttps://racurs.ua/n165085-putin-poobeschal-voennye-ucheniya-v-belarusi-v-blijayshie-mesyacy.htmlРакурс
Россия и Беларусь в первом квартале 2022 года проведут совместные военные учения.
Президент РФ Владимир Путин заявил об этом сегодня, 29 декабря, на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает агентство «Интерфакс».
Как вы и предлагали, мы проведем (учения — ред.) в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат, — заявил Путин.
Отмечается, что так Путин отреагировал на предложение Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой у РФ техники.
Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами, — сказал Лукашенко.
Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не исключают, что Беларусь может стать плацдармом для вторжения российских войск в Украину.
Источник: «Интерфакс»