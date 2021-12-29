Путін пообіцяв військові навчання в Білорусі в найближчі місяці

Володимир Путін, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n165085-putin-poobicyav-viyskovi-navchannya-v-bilorusi-v-nayblyjchi-misyaci.html

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Росія та Білорусь у першому кварталі 2022 року проведуть спільні військові навчання.

Президент РФ Володимир Путін заявив про це сьогодні, 29 грудня, на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Як ви і пропонували, ми проведемо (навчання — ред.) на початку року, військові узгодять. У березні, лютому, не знаю, коли вони вирішать, — заявив Путін.

Зазначається, що так Путін відреагував на пропозицію Лукашенка не зупиняти спільні навчання і продовжувати навчання білоруських військових роботі з новими зразками техніки, яка закуповується в РФ.

Я знаю, що ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусії. Хотілося б, щоб ці рішення були прийняті вами, — сказав Лукашенко.



Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не виключають, що Білорусь може стати плацдармом для вторгнення російських військ до України.

Джерело: «Інтерфакс»