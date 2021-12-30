Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине в течение 29 декабря подхватили еще 5 тыс. 930 человек, в том числе 373 ребенка и 137 медработников.

От осложнений болезни умерли 278 украинцев, госпитализированы 1 тыс. 747 человек. В то же время выздоровели 10 тыс. 369 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 117 тыс. 42 украинца вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получил 31 тыс. 671 человек, вторую дозу — 83 тыс. 287 украинцев, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу — 1 тыс. 392.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 660 тыс. 620 человек;

выздоровело — 3 млн 460 тыс. 249 человек;

летальных исходов — 95 тыс. 690.

Напомним, что карантин в Украине ослабляют — с 30 декабря все регионы будут в «желтой» зоне эпиднебезопасности. В Волынской и Запорожской областях также будет введен желтый уровень эпидемической опасности.