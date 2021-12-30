Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n165096-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-infikuvav-mayje-6-tys-ludey-infografika.html

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Коронавірус в Україні протягом 29 грудня підхопили ще 5 тис. 930 людей, серед них 373 дитини та 137 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 278 українців, госпіталізовано 1 тис. 747 осіб. Водночас одужали 10 тис. 369 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 117 тис. 42 українці вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 31 тис. 671 людина, другу дозу — 83 тис. 287 осіб, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу — 1 тис. 392.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 660 тис. 620 осіб;

одужало — 3 млн 460 тис. 249 осіб;

летальних випадків — 95 тис. 690.

Нагадаємо, що карантин в Україні послаблюють — з 30 грудня всі регіони перебуватимуть у «жовтій» зоні епіднебезпеки. У Волинській та Запорізькій областях також запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки.