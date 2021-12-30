СМИ узнали, как палач донецкой тюрьмы «Изоляция» оказался в Киеве. Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/n165127-smi-uznali-kak-palach-doneckoy-turmy-izolyaciya-okazalsya-v-kieve.html

Ракурс

Военный преступник Денис Куликовский, который был палачом в донецкой тюрьме «Изоляция», два года жил в Киеве до того момента, пока его поймали.

В украинской столице палач боевиков ДНР проживал с 2019 года. Офицер спецслужбы предоставил журналистам видео, которое было снято летом 2019 года в киевской квартире. Из разговора следует, что Куликовский тогда контактировал со своими бывшими подельниками. Об этом 30 декабря пишет «Радіо Свобода».

В 2018 году главари ОРДО отстранили Куликовского от руководства тюрьмой якобы за чрезмерную жестокость. Но бывшие пленные рассказали, что с ним простились из-за «финансового конфликта с куратором» Василием Евдокимовым по прозвищу Ленин.

Отмечается, что Куликовского несколько месяцев держали то в камере, то в вагончике. Позже он бежал из Донецка в Россию, а 23 апреля 2019 года боевик пересек российско-украинскую границу в Мелово Луганской области. На подконтрольной территории его задержали сотрудники СБУ.

Есть предварительные данные, что он реально помогал и у него даже произошел некий «катарсис», и он сам понял, что-то, чем занимался в «Изоляции», обернулось против него самого. Логично, что он посмотрел с другого конца на эту историю: его же удерживали в «Изоляции». И даже была очень интересная ситуация: он на некоторое время пересек границу и вернулся на территорию России, чтобы найти одного из ключевых персонажей, который имеет очень тяжкое преступление именно в контексте «Изоляции» и в контексте оккупации. Затем он пересек добровольно границу обратно и вернулся в Украину, — заявил основатель Bellingcat Христо Грозев.

Напомним, 10 ноября Приморский райсуд Мариуполя закрыл Дениса Куликовского в СИЗО на два месяца. Следствие называет его одним из руководителей обустроенной боевиками на территории завода «Изоляция» в оккупированном Донецке тюрьмы, в которой пытали украинских пленных. Куликовский признал свою вину и попросил поместить его в изолятор в интересах его же безопасности.

С 2020 года Куликовский находился в розыске и 9 ноября СБУ и полиция сообщили о его задержании. Ранее не разглашалось, где именно и при каких обстоятельствах его задержали.

Источник: «Радіо Свобода»