Стало відомо, як кат донецької тюрми «Ізоляція» опинився в Києві. Фото: novayagazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n165127-zmi-diznalysya-yak-kat-doneckoyi-turmy-izolyaciya-opynyvsya-v-kyievi.html

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Воєнний злочинець Денис Куликовський, який був катом у донецькій тюрмі «Ізоляція», два роки мешкав у Києві до того моменту, поки його впіймали.

В українській столиці кат бойовиків ДНР проживав з 2019 року. Офіцер спецслужби надав журналістам відео, яке було зняте влітку 2019 року в київській квартирі. З розмови випливає, що Куликовський тоді контактував із своїми колишніми поплічниками. Про це 30 грудня пише «Радіо Свобода».

У 2018 році ватажки ОРДО усунули Куликовського від керівництва в’язницею нібито за надмірну жорстокість. Але колишні полонені розповіли, що з ним попрощалися через «фінансовий конфлікт з куратором» Василем Євдокимовим на прізвисько Ленін.

Зазначається, що Куликовського кілька місяців тримали то в камері, то у вагончику. Пізніше він утік з Донецька до Росії, а 23 квітня 2019 року бойовик перетнув російсько-український кордон в Міловому Луганської області. На підконтрольній території його затримали співробітники СБУ.

Є попередні дані, що він реально допомагав і в нього навіть стався якийсь «катарсис», і він сам зрозумів, що те, чим займався в «Ізоляції», обернулося проти нього самого. Логічно, що він подивився з іншого кінця на цю історію: його самого утримували в «Ізоляції». І навіть була дуже цікава ситуація: він на якийсь час перетнув кордон і повернувся на територію Росії, щоб знайти одного з ключових персонажів, який має дуже тяжкий злочин саме в контексті «Ізоляції» та в контексті окупації. Потім він перетнув добровільно кордон назад і повернувся в Україну, — заявив засновник Bellingcat Христо Грозєв.

Нагадаємо, 10 листопада Приморський райсуд Маріуполя закрив Дениса Куликовського в СІЗО на два місяці. Слідство називає його одним із керівників облаштованої бойовиками на території заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку в’язниці, в котрій катували українських полонених. Куликовський визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор в інтересах його ж безпеки.

З 2020 року Куликовський перебував у розшуку і 9 листопада СБУ та поліція повідомили про його затримання. Раніше не розголошувалося, де саме і за яких обставин його затримали.

Джерело: «Радіо Свобода»