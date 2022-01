Новогодние песни оказывают неожиданный эффект на психику

https://racurs.ua/n165195-novogodnie-pesni-okazyvaut-neojidannyy-effekt-na-psihiku.html

Новый год уже наступил, но праздничные песни для поддержания настроения все еще звучат со всех колонок в торговых центрах и магазинах.

Оказалось, что новогодние песни могут оказывать негативное влияние на психику человека. Об этом сообщает Busines Insider.

Ученые выяснили, что прослушивание одной и той же композиции сначала поднимает настроение, а затем наоборот затормаживает работу мозга. Мозг перенасыщается, это ухудшает внимание и усиливает уровень стресса в организме.

Так, известные песни «All I Want For Christmas Is You» и «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» вызывают скуку и раздражение. К тому же, многие песни напоминают людям о предстоящих тратах, заявили эксперты.

В магазинах лучше отключать рождественскую музыку, так как, если этого не сделать, то это, действительно, помешает покупателям сосредоточиться на чем-то еще. Они просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать ее, — отметила клинический психолог Линда Блэр.



Она порекомендовала запастись берушами и отвлекаться от навязчивой музыки приятными ароматами.

Источник: Busines Insider