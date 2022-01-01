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Ракурс

Новорічні пісні несподівано впливають на психіку

1 січ 2022, 11:57
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Новий рік вже настав, але святкові пісні для підтримки настрою все ще звучать зі всіх колонок в торгових центрах і магазинах.

Виявилося, що новорічні пісні можуть негативно впливати на психіку людини. Про це повідомляє Busines Insider.

Вчені з’ясували, що прослуховування однієї й тієї ж композиції спочатку підіймає настрій, а потім навпаки загальмовує роботу мозку. Мозок перенасичується, це погіршує увагу і посилює рівень стресу в організмі.

Так, відомі пісні «All I Want For Christmas Is You» і «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» викликають нудьгу і роздратування. До того ж багато пісень нагадують людям про майбутні витрати, заявили експерти.

У магазинах краще відключати різдвяну музику, оскільки, якщо цього не зробити, то це дійсно завадить покупцям зосередитися на чомусь ще. Вони просто витратять всю свою енергію, намагаючись не чути її, — зазначила клінічний психолог Лінда Блер.


Вона порекомендувала запастися вушними затичками і відволікатися від нав’язливої музики приємними ароматами.

Джерело: Busines Insider

Джерело: Ракурс


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