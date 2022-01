Новорічні пісні несподівано впливають на психіку

https://racurs.ua/ua/n165195-novorichni-pisni-nespodivano-vplyvaut-na-psyhiku.html

Ракурс

Новий рік вже настав, але святкові пісні для підтримки настрою все ще звучать зі всіх колонок в торгових центрах і магазинах.

Виявилося, що новорічні пісні можуть негативно впливати на психіку людини. Про це повідомляє Busines Insider.

Вчені з’ясували, що прослуховування однієї й тієї ж композиції спочатку підіймає настрій, а потім навпаки загальмовує роботу мозку. Мозок перенасичується, це погіршує увагу і посилює рівень стресу в організмі.

Так, відомі пісні «All I Want For Christmas Is You» і «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» викликають нудьгу і роздратування. До того ж багато пісень нагадують людям про майбутні витрати, заявили експерти.

У магазинах краще відключати різдвяну музику, оскільки, якщо цього не зробити, то це дійсно завадить покупцям зосередитися на чомусь ще. Вони просто витратять всю свою енергію, намагаючись не чути її, — зазначила клінічний психолог Лінда Блер.



Вона порекомендувала запастися вушними затичками і відволікатися від нав’язливої музики приємними ароматами.

Джерело: Busines Insider