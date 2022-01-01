Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 2 января будет облачной, в некоторых регионах обещают мокрый снег и дождь.

В некоторых областях ночью будет довольно холодно — прогнозируют до 15° ниже нуля. Порывы ветра будут достигать до 15 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 2 января предполагает переменную облачность, вечером обещают мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−2° мороза, а днем температура воздуха ожидается 1−6° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 2−14 м/с.

Погода в Харькове в воскресенье будет облачной и со снегом. Ночью температура воздуха ожидается от 1° тепла до 15° мороза, а днем прогнозируют 2−13° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 3−13 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет облачной, днем возможен дождь. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−4° тепла, а днем обещают от 1° мороза до 3° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 2−15 м/с.

Погода во Львове завтра будет облачной и дождливой. Столбики термометров ночью покажут 1−2° тепла, а днем обещают 1−7° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 1−13 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 1 января погода в Украине будет дождливой и с мокрым снегом. Также предупреждали о гололедице. Температура воздуха днем ожидалась 3−8° выше нуля.