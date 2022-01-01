Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n165202-mokryy-snig-shkvaly-ta-do-15-morozu-pogoda-v-ukrayini-na-2-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 2 січня буде хмарною, в деяких регіонах обіцяють мокрий сніг та дощ.

В деяких областях вночі буде доволі холодно — прогнозують до 15° нижче нуля. Пориви вітру сягатимуть до 15 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 2 січня передбачає мінливу хмарність, ввечері обіцяють мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−2° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−6° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 2−14 м/с.

Погода в Харкові у неділю буде хмарною та зі снігом. Вночі температура повітря очікується від 1° тепла до 15° морозу, а вдень прогнозують 2−13° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−13 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде хмарною, вдень можливий дощ. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−4° тепла, а вдень обіцяють від 1° морозу до 3° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−15 м/с.

Погода у Львові завтра буде хмарною та дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−2° тепла, а вдень обіцяють 1−7° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−13 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 1 січня погода в Україні буде дощовою та з мокрим снігом. Також попереджали про ожеледицю. Температура повітря вдень очікувалася 3−8° вище нуля.