Новые снимки Марса. Фото: cnsa.gov.cn

https://racurs.ua/n165203-novye-fotografii-marsa-opublikoval-kitayskiy-zond-tyanven-1-foto.html

Ракурс

Новые фотографии Красной планеты сделал зонд китайского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1».

На фотографиях можно разглядеть сам космический аппарат и часть поверхности Марса. Также изображены полярные ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия. Фотографии опубликованы на сайте Национального космического управления Китая.

Китайские астрономы отметили, что орбитальный аппарат и марсоход «Чжуронг», который фотографирует поверхность, работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

Как известно, 23 июля 2020 года Китай в рамках первой космической миссии на Марс запустил зонд «Тяньвэнь-1» с космодрома Вэньчан. Устройство в космос вывела крупнейшая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5».

Напомним, исследователи обнаружили на Марсе большие запасы воды в долинах Маринера — крупнейшем известном каньоне в Солнечной системе. Ученые утверждают, что факт накопления воды в низких широтах открывает новые перспективы для исследований и экспедиций.