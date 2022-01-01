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Ракурс
Нові знімки Марса. Фото: cnsa.gov.cn

Нові світлини Марса опублікував китайський зонд «Тяньвень-1» (ФОТО)

1 січ 2022, 16:34
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Нові фотографії Червоної планети зробив зонд китайського орбітального апарату «Тяньвень-1».

На світлинах можна розгледіти сам космічний апарат та частину поверхні Марса. Також зображені полярні крижані шапки з сухого і водяного льоду, кратер імені конструктора Сергія Корольова та дюнне поле Олімпія. Фотографії опубліковані на сайті Національного космічного управління Китаю.

Китайські астрономи зазначили, що орбітальний апарат і марсохід «Чжуронг», який фотографує поверхню, працюють нормально і знаходяться в хорошому стані.

Як відомо, 23 липня 2020 року Китай у рамках першої космічної місії на Марс запустив зонд «Тяньвень-1» з космодрому Веньчан. Пристрій у космос вивела найбільша китайська ракета-носій «Чанчжен-5».

Нові знімки Марса. Фото: cnsa.gov.cn

Нові знімки Марса. Фото: cnsa.gov.cn


Нові знімки Марса. Фото: cnsa.gov.cn

Нагадаємо, дослідники виявили на Марсі великі запаси води в долинах Марінера — найбільшому відомому каньйоні в Сонячній системі. Науковці стверджують, що факт накопичення води в низьких широтах відкриває нові перспективи для досліджень та експедицій.

Джерело: Ракурс


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